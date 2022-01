Por que Tiago Volpi virou reserva do São Paulo contra o Ituano?

Cumprindo o que prometeu durante a semana, Rogério Ceni terá um São Paulo repleto de mudanças para enfrentar o Ituano neste domingo (30), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Uma das alterações que mais está sendo comentada nas redes sociais é a ida do goleiro Tiago Volpi para o banco de reservas, dando lugar ao recém-contratado Jandrei no time titular.

Depois de mais uma falha, desta vez na derrota para o Guarani na estreia do Paulistão 2022, Tiago Volpi voltou a ser muito criticado pela torcida tricolor, que voltou a pedir a saída do camisa 1 do time titular de Rogério Ceni. O desejo se realizou, mas ao que tudo indica, não tem a ver com as críticas direcionadas ao goleiro.

Para o jogo contra o Ituano, na tarde deste domingo, Ceni colocou Volpi no banco, dando a primeira oportunidade a Jandrei, ex-Chapecoense, recém-contratado para ser o primeiro reserva do Tricolor paulista. No entanto, apesar dos pedidos da torcida, isso não parece ter a ver com a falha, mas sim com uma decisão tomada por Rogério para o Paulistão, principalmente nesta primeira fase: rodar a equipe.

Com uma pré-temporada de apenas duas semanas, Rogério Ceni já havia dito que pretendia variar bastante o time titular, principalmente nessas primeiras rodadas de Campeonato Paulista. E, depois da atuação ruim contra o Guarani, criticada pelo próprio treinador, a intenção de dar rodagem ao time só se intensificou nos planos do ex-goleiro.

Tanto é que Volpi não foi a única mudança que aconteceu no time em relação à primeira rodada. Enquanto contra o Guarani, Ceni entrou em campo com Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Léo, Reinaldo; Alisson, Gabriel Neves, Gabriel Sara, Nikão, Calleri e Rogoni, no jogo deste domingo a escalação foi a seguinte: Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Miranda, Welington; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Patrick, Nikão; Alisson e Rigoni.