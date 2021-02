Gundogan e a fase goleadora no Manchester City: "Minha fome aumentou"

Meio-campista alemão do Manchester City vive sua melhor temporada da carreira quando o assunto é balançar as redes e tenta explicar o motivo

O Manchester City, que começou a temporada em marcha lenta, agora está 'voando' na Premier League e caminha a passos largos para mais um título da Premier League. Dentre as peculiaridades da atual temporada está na nova função goleadora de Ilkay Gundogan. O meia alemão tem números acima da média de sua carreira e é um dos trunfos de Guardiola na atual campanha.

Na temporada 2020/21 do campeonato inglês, Gundogan participou de 18 jogos e marcou impressionantes 11 gols, além de dar duas assistências. O camisa 8 do City nunca teve uma temporada com números parecidos.

Em entrevista à CityTV, Gundogan falou sobre essa fase goleadora e não soube explicar precisamente o que mudou na temporada para ele desatar a fazer gols, mas reconhece que tem jogado com um papel mais ofensivo.

"Para ser honesto, eu não sei o que fez a diferença. Eu só sinto que estou jogando com um papel mais ofensivo. Talvez seja que aumentou minha fome de chegar aos lugares certos quando comparado com outras temporadas, mas também eu só estou jogando em uma função mais ofensiva", explicou o meia turco-alemão.

Antes da atual campanha, Gundogan tinha marcado 22 gols em seus quatro anos no City. Pela primeira vez em uma única temporada ele marcou 10 ou mais gols.

Em 2017/18 e 2018/19, o alemão balançou as redes seis vezes contando todas as competições. Ele nunca havia superado essa cifra nas passagens pelo Nuremberg e Borussia Dortmund.

O meia não deve estar disponível para o jogo do Manchester City contra o Arsenal, que acontece no domingo (21), devido a uma lesão. Existe a possibilidade que ele fique no banco de reservas, mas dificilmente terá muitos minutos de jogo.