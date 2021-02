Arsenal x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela 25ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico inglês na área! Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (21), no Emirates Stadium, às 13h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Manchester City DATA Domingo, 21 de fevereiro de 2021 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Arsenal quer o triunfo dentro de casa/ Foto: Getty Images

A Espn Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o duelo deste domingo (21), às 13h30 (de Brasília). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 9h30 (de Brasília).

Quais são os canais da Espn Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 34 pontos, o Arsenal busca a vitória em casa contra o rival Manchester City com um reforço importante: Kieran Tierney, que estava afastado dos gramados há mais de um mês, mas retornou no empate com o Benfica em 1 a 1 no meio da semana.

Além do lateral, que pode aparecer entre os titulares, Mikel Arteta ainda pode promover mudanças na equipe. Rob Holding pode entrar na defesa, enquanto no ataque Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli e Nicolas Pepe são contados na frente.

Já o Manchester City, embalado e na liderança isolada da Premier League, aparece com 56 pontos, 10 a mais que o rival Manchester United, segundo colocado.

O técnico Pep Guardiola poderá utilizar John Stones e Oleksandr Zinchenko na defesa, enquanto Sergio Aguero estará provavelmente no banco mais uma vez.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Luiz, Cedric; Ceballos, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Foden, Mahrez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 2 Leeds Premier League 14 de fevereiro de 2021 Benfica 1 x 1 Arsenal Liga Europa 18 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester City x Arsenal Premier League 28 de fevereiro de 2021 9h (de Brasília) Burnley x Arsenal Premier League 6 de março de 2021 9h30 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 0 Tottenham Premier League 13 de fevereiro de 2021 Everton 1 x 3 Manchester City Premier League 17 de fevereiro de 2021

Próximas partidas