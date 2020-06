Guia para apostas: como jogam os times do Campeonato Italiano

Gustavo Fogaça, comentarista DAZN, analisa os times da Serie A italiana nesta temporada para aumentar suas chances nas apostas

Pouco a pouco, o futebol vai voltando nas ligas europeias. E a italiana é com certeza um dos campeonatos mais esperados, com direito a transmissão ao vivo no DAZN. Então vamos dar uma olhada, pelos números, nos modelos de jogo dos times do campeonato para te ajudar na hora de apostar?

Para isso, cruzei índices que contam sobre o jogo para identificar e separar a forma como cada time se comporta em campo. Assim, você poderá observar na volta da Serie A se os treinadores conseguem manter o seu estilo ou não, podendo assim tomar as melhores decisões em seus investimentos nas apostas.

Quem tem mais a bola é mais perigoso?

Mais times

Eterno debate sobre a posse de bola: será que ter mais porcentagem de posse torna um time mais perigoso? Cruzei as médias das posses com as da quantidade de passes por finalização. E algumas surpresas apareceram.

, , e são os times mais propositivos e verticais. Já a , a Inter e o são mais propositivos e gostam do chamado "jogo apoiado", gostam de rodar mais a bola antes de chutar.

Do outro lado, times reativos que gostam do jogo direto: , e . E aqueles times reativos com dificuldades ofensivas, como o , o Brescia e o .

Quem pressiona melhor aproveita mais as chances?

O pressing defensivo é aquela ação de tentar recuperar a bola o antes possível após perdê-la. A questão é: será que os times que são mais intensos em sua pressão defensiva conseguem aproveitar melhor suas chances de gol? Para isso, cruzei as médias de PPDA (índice de Pressão Defensiva) com as de aproveitamento das chances criadas.

A surpresa é o Lecce de Fabio Liverani, que não é tão intenso na pressão, mas aproveita bem suas chances. Atalanta, Roma, Cagliari e Sassuolo são os mais intensos e perigosos da Serie A. O e o de Stefano Pioli são times que têm intensidade na pressão, mas não convertem suas chances em gols. Já o Brescia e o Napoli são times sem pressão e inofensivos.

Quem tem as melhores chances ganha mais pontos?

Cruzando a média da probabilidade de gol por finalização com a média de pontos ganhos por partida conseguimos ver quem pontua com chances altas ou baixas. Ou quem simplesmente não consegue.

É o caso da e da de Luigi de Biagio, que não conseguem pontuar e constroem chances de baixa probabilidade de gol. Já o Napoli e o Parma de Roberto D'Aversa e do craque Kulusevski conseguem pontuar mesmo criando chances baixas. São eficientes.

Do outro lado, a Lazio de Luis Alberto e Immobile e a Juventus de Dybala e CR7 conseguem seus pontos em chances de alta probabilidade de gol. Times muito perigosos e eficientes. Não é o caso do , que vai para seu terceiro treinador na temporada: Davide Nicola terá a difícil missão de conseguir transformar em pontos as chances altas que seu time cria.

Quadro resumido

Mais artigos abaixo

Para ajudar em suas análises e conseguir tomar as melhores decisões na hora de fazer seus investimentos, aqui vai o quadro resumido das características dos times da Serie A na temporada 2019/20. Lembrando: isso são padrões, que podem eventualmente ser modificados.

Você, punter ou trader, precisa enquadrar essas informações em seus estudos e em suas estratégias. Isso irá ajudar a criar novos pontos de referência para uma ancoragem positiva. Benvenuto, Calcio! E boa sorte com seus investimentos.