Guardiola defende Valverde no Barcelona: "técnico espetacular, espero que continue"

Técnico do Manchester City destacou a regularidade em La Liga do Barcelona sob Valverde

Mesmo com a dura eliminação do na para o campeão , Ernesto Valverde deve continuar como técnico do Barça para a próxima temporada. E isso ganha força de um lendário ex-treinador da equipe blaugrana: Pep Guardiola.

"Ernesto é um treinador espetacular, além de ser um grande amigo. Ele fez um ótimo trabalho. É verdade que ele perdeu na Liga dos Campeões, todos perdemos. Mas é uma equipe que venceu dois campeonatos consecutivos e joga um bom futebol, espero deixem ele continuar. Barcelona com ele é sempre fiel ao seu estilo", disse Guardiola.

Além de tudo, o treinador catalão aproveitou para, mais uma vez, rechaçar quaisquer rumores sobre uma possível ida à , que ainda está sem técnico.

Ele também falou sobre as projeções para a próxima temporada da Premier League, que colocará mais uma vez ele e Klopp frente a frente, no que Pep chamou de uma "bonita rivalidade".

"Com o Klopp temos uma boa rivalidade, mas não só com ele e o Liverpool, há cinco equipes muito fortes e é por isso que a Premier League é uma competição tão dura. Vamos começar de novo na próxima temporada e ver o que acontece", declarou Guardiola.