Guarani x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão 2022

Guarani e Santos se enfrentam neste domingo (6), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Paulistão. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta, e do Premiere, na tv fechada, e do Paulistão Play, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Santos DATA Domingo, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na tv aberta, o Premiere, na tv fechada, e o Paulistão Play são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

A bola vai rolar na 4ª rodada do Paulistão Sicredi! Chegou a hora de conferir os jogos e transmissões.#FutebolPaulista #Paulistao22 pic.twitter.com/L00LNC6JE0 — Paulistão (@Paulistao) February 5, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Guarani vai a campo neste domingo buscando sua segunda vitória no estadual.

O Bugre tem, até o momento, uma vitórias e duas derrotas na competição, ocupando o segundo lugar do grupo A, com 3 pontos.

Após um mau início no Paulistão, o Santos venceu o Corinthians de virada, por 2 a 1, na rodada passada, e amenizou as preocupações de sua torcida, preocupada mais uma vez pela temporada que o clube pode fazer.

Além disso, o Peixe quebrou o tabu e voltou a vencer o maior rival na Neo Química Arena, o que não acontecia desde 2015.

O Alvinegro é o vice-líder do grupo D, com 4 pontos marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 2 x 0 Guarani Paulistão 3 de fevereiro de 2022 RB Bragantino 1 x 0 Guarani Paulistão 31 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Botafogo-SP Paulistão 9 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Novorizontino x Guarani Paulistão 12 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 Santos Paulistão 2 de fevereiro de 2022 Santos 0 x 1 Botafogo-SP Paulistão 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas