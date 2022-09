Guarani x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (3), pela 28ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

O Guarani, que segue na luta para deixar a zona do rebaixamento, recebe a Sampaio Corrêa neste sábado (3), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Bugre é 19º colocado com apenas 26 pontos (cinco vitórias, onze empates e onze derrotas), e entra em campo sabendo que precisa vencer para seguir na briga contra o rebaixamento. O time vem de derrota para o Vasco, mas conta com. fator "casa"neste duelo - venceu os últimos dois jogos no Brinco de Ouro da Princesa.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa busca os três pontos para tentar se aproximar do G-4. A equipe ocupa a 12ª posição, com 35 pontos marcados (nove vitórias, oito empates e dez derrotas). No entanto, o time ainda busca sua primeira vitória fora de casa na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados entre as equipes, o Guarani venceu três vezes, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Ivan Alvariño, João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Madison (Rodrigo Andrade e Eduardo Person) e Isaque; Giovanni Augusto, Edson e Yuri.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Matheus Inácio; Mateusinho, Alan Godói , Paulo Sérgio (Gabriel Furtado) e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz, Ferreira (Lucas Araújo) e Eloir; Nadson, Gabriel Poveda e Ygor Catatau (Léo Tocantins).

Desfalques da partida

Guarani:

Eliel: recuperação de cirurgia

Jenison: lesão muscular

Sampaio Corrêa:

Luiz Daniel e Joécio: lesionado

Rafael Vila: suspenso

Pimentinha: poupado

Quando é?

JOGO Guarani x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 1 Guarani Série B 31 de agosto de 2022 Guarani 2 x 1 Tombense Série B 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Guarani Série B 6 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília) Operário x Guarani Série B 13 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 1 Cruzeiro Série B 30 de agosto de 2022 Vila Nova 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 25 de agosto de 2022

Próximas partidas