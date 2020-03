Griezmann no mercado? Barcelona estuda já negociar o atacante francês

Atacante faz sua primeira temporada no clube espanhol, mas não agrada e pode sair

Não há data prevista para o fim da temporada devido às paralisações no mundo do futebol devido ao combate ao Coronavírus, mas o já pensa em reforçar o seu elenco para o próximo ano.

O clube espanhol, que segue sonhando com o retorno de Neymar, pode se negociar Griezmann. O francês chegou aos culés pelo valor de 120 milhões de euros, mas ainda não convenceu e, segundo o jornal Sport, pode estar com os dias contados no Camp Nou.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

Em sua primeira temporada pelo Barcelona, Griezmann participou de 37 patidas, marcou 14 gols e distribuiu 4 assistências. Porém, são os altos e baixos do francês em campo que tem causado incômodo, motivos que fazem o clube, ainda de acordo com o Sport, considerar vendê-lo por 100 milhões de euros ou utilizá-lo como moeda de troca em alguma outra negociação.

Mais times

Clubes como Mancgester United, , e seriam alguns dos clubes interessados em contar com o futebol do francês no próximo ano.