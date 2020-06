Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico espanhol será disputado nesta terça-feira (30), pela 33ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A dois pontos do líder Real Madrid, o terá pela frente o clássico contra o nesta terça-feira (30), às 17h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Atlético de Madrid DATA Terça-feira, 30 de junho de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de tropeçar diante do no empate por 2 a 2 na última rodada, o Barcelona entra em campo pressionado por um resultado positivo no clássico com o Atlético de Madrid.

Enquanto o futuro do técnico Quique Sétien está sendo analisado para a próxima temporada, Dembélé, Frenkie de Jong e Sergi Roberto estão no departamento médico. Além do mais, Arthur, que negocia sua ida à Juventus, é dúvida.

Já o Atlético de Madrid, que ocupa a terceira posição, com 58 pontos, chega para o duelo embalado após vencer o por 2 a 1.

O técnico Diego Simeone não poderá contar com Savic e Koke, suspensos. Felipe e Thomas Lemar devem ser os seus substitutos.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Vidal (Puig), Rakitic; Ansu Fati, Suárez, Lionel Messi.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Jan Oblak; Trippier, Felipe, José Giménez, Renan Lodi; Herrera, Ñiguez; João Félix, Llorente, Lemar; Diego Costa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 0 23 de junho de 2020 de Vigo 2 x 2 Barcelona La Liga 27 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 5 de julho de 2020 17h (de Brasília) Barcelona x La Liga 8 de julho de 2020 A determinar

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Atlético de Madrid La Liga 23 de junho de 2020 Atlético de Madrid 2 x 1 Alavés La Liga 27 de junho de 2020

Próximas partidas