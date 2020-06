Celta de Vigo x Barcelona ao vivo: siga em tempo real o jogo do Campeonato Espanhol

Na segunda colocação da tabela, o empata em número de pontos com o , mas está atrás nos critérios de desempate. Assim, conta com um tropeço do arquirrival para obter a liderança - mas precisa fazer o dever da casa. Enquanto isso, o briga contra o rebaixamento, estando na 16ª colocação, com 33 pontos, sete a mais que o Mallorca, primeiro time na zona do rebaixamento.