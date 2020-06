Ansu Fati é exaltado em vitória do Barcelona; Griezmann segue em baixa

O jovem de apenas 17 anos abriu o caminho na vitória sobre o Leganés, em La Liga

O vinha encontrando dificuldades para furar a barreira defensiva do , nesta terça-feira (16), no primeiro jogo realizado dentro de um vazio Camp Nou após a retomada das partidas em . O caminho para vitória por 2 a 0, que mantém os catalães na liderança, teve participação decisiva do jovem Ansu Fati.

Foi com um forte chute rasteiro que o atacante, nascido em Guiné-Bissau e que gera grande expectativa, abriu o marcador aos 42 minutos. Messi, no segundo tempo, converteu pênalti e deu números finais. Após o jogo, Ansu Fati foi um dos nomes mais exaltados por seus companheiros e pelo técnico Quique Setién.

“O gol de Ansu foi chave, porque eles tiveram chances claras quando estava 0 a 0. Foi o que estamos acostumados a chamar de gol psicológico”, avaliou o lateral Júnior Firpo após o duelo.

Rakitic foi mais direto nos elogios: “O que o Ansu está fazendo é impressionante e estamos muito felizes por ele. O seu gol facilitou as coisas e agora, o que ele tem a fazer, é seguir trabalhando e ter paciência”.

“Hoje o Ansu foi muito bem”, opinou o técnico Quique Setién. “Marcou, trabalhou e acertou em um momento nada fácil e nos colocou no jogo”.

Os elogios gerais a Ansu Fati contrastaram com mais uma exibição abaixo do esperado de Antoine Griezmann. O francês, principal contratação do Barcelona para a temporada, chegou a fazer um gol anulado, e – escalado como referência no ataque – segue dando a impressão de não se encontrar desde que deixou o .

"se o griezmann nao apareceu" meu filho, o griezmann sequer pisou em barcelona, isso aí eh um holograma, ele ainda ta morando em madri — ؘ (@corinlthians) June 16, 2020