Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

O Grêmio enfrenta o Juventude neste domingo (13), a partir das 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Juventude DATA Domingo, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, na Arena do Grêmio.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com três vitórias consecutivas no Gauchão, o Grêmio entra em campo buscando se isolar na liderança do Estadual.

Já o Juventude, na zona de rebaixamento com apenas dois pontos, ainda não venceu no campeonato. Até o momento foram três derrotas e dois empates.

Em 127 jogos entre as equipes, o Grêmio registra uma ampla vantagem: 66 vitórias, 38 empates e 23 derrotas. No entanto, no último confronto, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 pelo Brasileirão 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Grêmio

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Guarany Gauchão 6 de fevereiro de 2022 Aimoré 1 x 2 Grêmio Gauchão 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO União Frederiquense x Grêmio Gauchão 16 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Grêmio x São Luiz Gauchão 19 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília)

Juventude

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA União Frederiquense 2 x 1 Juventude Gauchão 6 de fevereiro de 2022 Juventude 0 x 0 Ypiranga Gauchão 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas