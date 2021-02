Grêmio tem em Diego Souza seu "Gignac" para superar o Palmeiras

Veterano do Imortal vive a fase mais goleadora de sua carreira e tem grandes semelhanças com o carrasco do Verdão no Mundial de Clubes

Diego Souza certamente vive o auge de sua carreira jogando como centroavante. Principal goleador do Brasil na temporada de 2020, que se encerra com a final da Copa do Brasil, o camisa 29 é a principal arma do Grêmio para a decisão contra o Palmeiras. Mas além do momento iluminado, o veterano do Imortal também tem um estilo de jogo que lembra bastante o de Gignac, atacante do Tigres e grande carrasco do Verdão no Mundial de Clubes da Fifa.

Depois de ganhar a Libertadores, atropelando o River Plate de Marcelo Gallardo na semifinal, o Palmeiras se colocava como forte candidato para buscar o tão sonhado título do Mundial de Clubes. Porém, a equipe de Abel Ferreira não contava com o Tigres e, principalmente, com o centroavante André-Pierre Gignac.

O francês teve uma grande atuação contra o Alviverde paulista na semifinal da competição, participando intensamente do jogo e criando praticamente todas as jogadas de perigo dos mexicanos.

Com muita força física, presença de área e força no jogo aéreo, o atacante foi um verdadeiro pesadelo para os defensores do Verdão. Contudo, também causou problemas quando saia da grande área, sempre se movimentando, tabelando e encontrando grandes passes para seus companheiros - isso sem contar o perigo constante que levava com as jogadas de bola parada, com uma batida na bola sempre venenosa.

E todas essas características citadas acima do jogo de Gignac, também podem ser encontradas em Diego Souza.

Foto: Tigres/Divulgação

O atacante do Grêmio iniciou sua carreira jogando como meia, algumas vezes até de volante, período que fez boas temporadas, inclusive pelo Palmeiras, adversário deste domingo (28). Com isso, não é surpresa que ele tenha grande visão de jogo, qualidade para levantar a cabeça e encontrar espaços nas defesas adversárias e um chute poderoso de fora da área.

Contudo, Diego foi se aproximando da área à medida que ficava mais velho e foi desenvolvendo um grande potencial para ser o bom e velho ‘matador’ que todo time precisa.

Com muita força física, ele consegue suportar o choque com os zagueiros, jogar de costas para o gol, fazer o pivô para quem vem de trás e levar muito perigo nas jogadas pelo alto, tudo o que Gignac fez contra o Palmeiras.

E além das características semelhantes com as do francês, o centroavante do Grêmio vive um momento iluminado em sua carreira, seu grande auge como centroavante ao longo dos muitos anos de carreira.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Diego é o grande artilheiro do Brasil na temporada de 2020 com 28 gols marcados - os melhores números de sua carreira. Também é o grande goleador do Tricolor na Copa do Brasil, com quatro tentos, assim como foi no Brasileirão, com outros 13. E ainda poderá aumentar seus números contra o Palmeiras.

Em 2021, também começou da mesma forma, balançando as redes e decidindo para o Grêmio, já se colocando entre os principais goleadores do país neste começo de ano.

Renato Gaúcho e a comissão técnica do Grêmio com certeza assistiram ao jogo entre Tigres e Palmeiras e viram o que Gignac fez com a defesa de Abel Ferreira. E considerando a fase iluminada de Diego Souza, ele será a grande arma para mais um título do Imortal na Copa do Brasil.