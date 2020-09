Copa do Brasil: Os artilheiros e garçons da edição 2020 do torneio

Veja quais são os grandes destaques ofensivos do torneio mais democrático do país

Principal torneio de mata-mata do nosso futebol, a Copa do mexe com as emoções das principais torcidas do Brasil. Independentemente da divisão do clube, o que torna o certame o mais democrático do país.

A edição 2020 começou a todo o vapor, antes de ser interrompida temporariamente por causa da pandemia do novo coronavírus. E é exatamente por causa de todas as questões envolvendo a Covid-19 que, assim como vai acontecer com o Brasileirão, a será definida somente no início de 2021.

Com os duelos de volta à disputa, entretanto, os artilheiros já estão a todo o vapor – lembrando que a regra do gol fora de casa não vale mais para o torneio. Confira, abaixo, quais são os principais goleadores e garçons desta edição da Copa do Brasil.

Artilharia – Copa do Brasil 2020

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Nenê 6 6 2 Léo Gamalho CRB 4 4 3 Cano, Germán 2 6 =3 Marcos Paulo Fluminense 2 5 =3 Felipe Azevedo América Mineiro 2 2 =3 Rafael Sóbis Ceará 2 2

Passes para gols – Copa do Brasil 2020

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Bruno Nazário 2 6 =1 Talles Magno da Gama 2 4 =1 Felipe Ceará 2 2 =1 Vinicius Ceará 2 2 =1 Bruno Rodrigues 2 2

Copa do Brasil 2019: quem foi o artilheiro?

(Foto: Ricardo Duarte/SC )

Nem Fluminense ou Internacional foram os campeões em 2019 – o título ficou com o Paranaense -, mas tanto os tricolores quanto os colorados contaram com os goleadores da última edição.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Luciano (hoje no , de ) marcou cinco vezes pelo , o mesmo número de vezes que Paolo Guerrero estufou as redes adversárias pelo Inter.

Copa do Brasil 2019: quem foi o líder de assistências?

(Foto: Felipe de Oliveira/EC )

O Bahia parou nas quartas de final na edição 2019, mas até chegar lá contou – e muito – com as boas atuações de Arthur (atualmente no Red Bull ), que deu quatro passes para gols na campanha de 2019.