Copa do Brasil: maiores campeões, artilheiros e muito mais!

Confira algumas das principais informações e estatísticas do torneio mais democrático do nosso país!

A Copa do Brasil entra em sua 31ª edição mais consolidada do que nunca em nosso calendário de futebol nacional. Abaixo, confira os principais dados históricos do nosso principal torneio de mata-mata!

QUEM FOI MAIS VEZES CAMPEÃO?

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

Títulos por time:

TIME TÍTULOS Cruzeiro 6 Grêmio 5 Corinthians 3 Palmeiras 3 Flamengo 3 Atlético-MG 1 Vasco da Gama 1 Fluminense 1 Internacional 1 Juventude 1 Santo André 1 Criciúma 1 Paulista 1 Sport 1 Santos 1

O Palmeiras de 2012 foi o último campeão invicto (Foto: News Free/CON)

Campeões Invictos

TIME TÍTULOS Grêmio 1989, 1994, 1997 Flamengo 1990 Corinthians 1995 Cruzeiro 2003 Palmeiras 2012 Criciúma 1991

JOGADORES MAIS VEZES CAMPEÕES

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação)

Atualmente treinador, Roger Machado está na histórica como maior campeão da Copa do Brasil. Nos tempos de jogador, o ex-lateral conquistou três títulos pelo Grêmio (1994, 97 e 2001) e um pelo Fluminense (2007).

TÉCNICOS MAIS VEZES CAMPEÕES

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Luiz Felipe Scolari é o treinador que mais vezes conquistou o torneio, absolutamente dominado por comandantes gaúchos. Dentre os campeões em mais de uma oportunidade, Levir Culpi é paranaense.

TÉCNICO TÍTULOS Luiz Felipe Scolari 5 Mano Menezes 3 Renato Portaluppi 2 Levir Culpi 2

MAIOR PÚBLICO

O Juventude de 1999, campeão dentro do Maracanã (Foto: Divulgação/CBF)

JOGO PÚBLICO Botafogo 0x0 Juventude (Maracanã) 101.581 Flamengo 2x2 Grêmio (Maracanã) 95.125 Cruzeiro 2x1 São Paulo (Mineirão) 85.841 Cruzeiro 0x0 Flamengo (Mineirão) 85.414

MAIORES ARTILHEIROS

(Foto: Getty Images)

POSIÇÃO GERAL JOGADOR GOLS MARCADOS 1º Romário 36 2º Fred 35 3º Viola 29 4º Paulo Nunes 28 5º Dodô 26

MAIOR GOLEADA

Em 1991, o Atlético-MG bateu o Caiçara, do Piauí, por incríveis 11 a 0!