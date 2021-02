Grêmio x Palmeiras: saiba como lucrar com o seu palpite na final da Copa do Brasil 2020

Decisão inédita do torneio tem um confronto de histórico equilibrado em mata-mata

Neste domingo (28), Grêmio e Palmeiras disputam a primeira partida da final da Copa do Brasil 2020, a partir das 21h (horário de Brasília), na Arena Grêmio. Depois de fazerem campanhas semelhantes no torneio e com um histórico equilibrado em mata-matas, as duas equipes disputam a final pela primeira vez e oferecem uma boa chance de lucrar para quem está cheio de palpites.

Para chegar até a decisão, Grêmio e Palmeiras passaram invictos pelo mata-mata da Copa do Brasil 2020. O Tricolor Gaúcho fez uma campanha com cinco vitórias e um empate, eliminando Juventude, Cuiabá e São Paulo. O time alviverde, por sua vez, teve quatro vitórias e dois empates, despachando RB Bragantino, Ceará e América-MG.

Apesar desta ser a primeira final de Copa do Brasil entre os dois times, Grêmio e Palmeiras têm um histórico de confrontos marcantes em mata-mata. Na própria Copa do Brasil, por exemplo, os gremistas e palmeirenses disputaram 10 partidas, isto é, cinco encontros de mata-mata (1993, 1995, 1996, 2012 e 2016). O equilíbrio é marcante, afinal, foram duas vitórias para cada lado e quatro empates, o que resultou em três classificações gremistas contra duas palmeirenses.

O embate mais recente em mata-mata foi nas quartas de final da Copa Libertadores 2019. Como de costume, o confronto foi marcado pelo equilíbrio e o critério de gol fora de casa foi o que decidiu a classificação do Grêmio. A primeira partida foi disputada em Porto Alegre, mas quem saiu com a vitória foi o Palmeiras por 1 a 0 com gol de Gustavo Scarpa. Já na partida de volta, em São Paulo, os gremistas, depois de sofrerem um gol de Luiz Adriano, conseguiram a vitória de virada por 2 a 1 com gols de Everton e Alisson.

Além disso, nos últimos dois encontros, válidos pelo Brasileirão 2020, Grêmio e Palmeiras empataram por 1 a 1.

Vale também ficar de olho no Mercado de Gols. Afinal, Grêmio e Palmeiras não costumam marcar muitos gols quando se enfrentam, mas também não deixam o placar em branco. Já são 12 partidas consecutivas sem um empate sem gols e, em apenas quatro dessas partidas, ambas as equipes não marcaram.

