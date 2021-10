Grêmio silencia sobre Felipão e Herrmann e 'segura' os dois pelo menos até domingo

Não existe chance de mudanças no comando técnico do clube até o próximo final de semana, quando o Tricolor enfrenta o Santos

Mesmo com a forte pressão da torcida para que o presidente Romildo Bolzan Júnior demita o vice de futebol Marcos Hermann e o técnico Luiz Felipe Scolari, estas mudanças não deverão ocorrer, pelo menos até o próximo final de semana, quando o Grêmio encara o Santos, na Vila Belmiro.

A situação gremista segue dramática a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos nove pontos disputados, o Grêmio conquistou apenas um, no empate contra o Cuiabá. Antes, o Tricolor havia sido derrotado por Athletico-PR e Sport. Caso tivesse vencido alguns dos jogos, teria deixado a zona do rebaixamento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após o jogo contra o Cuiabá, apenas o treinador Luiz Felipe Scolari atendeu a imprensa, aumentando ainda mais a especulação de mudanças no futebol tricolor.

Nesta quinta-feira, na reapresentação dos jogadores no CT Luiz Carvalho, o que chamou a atenção foi a ausência do presidente Romildo Bolzan, que em momentos de pressão é visto com frequência entre os jogadores e comissão técnica.

O mandatário gremista também não compareceu ao seu gabinete na Arena, onde costuma despachar assuntos referentes ao clube.

Em relação ao vice de futebol, procurado pela reportagem da Goal, Marcos Hermann confirmou que não pediu demissão do cargo. A mesma situação vale para a comissão técnica, que vai seguir pelo menos até o final de semana comandando o time gremista.

Refém do próximo resultado, o técnico Luiz Felipe Scolari terá que vencer o confronto contra o Santos para tentar diminuir a crise que insiste em permanecer gravitando nos lados do Grêmio. O confronto é direto, já que o clube paulista também vive situação delicada na tabela de classificação.

Para tentar fugir da pressão, o Grêmio viaja para o estado de São Paulo, onde encara o Santos, e vai direto para o Nordeste, onde enfrenta, na próxima quarta-feira (13), o Fortaleza, no Estádio Castelão.

A dúvida que fica é se a comissão técnica permanecerá até a próxima semana.