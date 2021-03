Grêmio libera Vanderlei, mas alto salário assusta times interessados

O goleiro não teve um bom ano de 2020 e terminou a temporada como reserva

Fora dos planos do Grêmio, o goleiro Vanderlei foi liberado pela direção tricolor para procurar um novo destino. Até agora, dois times já demostraram interesse em contar com o ex-titular da meta gremista.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vasco da Gama e Juventude entraram em contato com os dirigentes do Grêmio para saber da possibilidade de liberar Vanderlei sem custo algum: a resposta da direção tricolor foi positiva, bastando apenas que um dos clubes interessados acertasse salários com o jogador.

No entanto, o salário que Vanderlei recebe no Grêmio é considerado fora dos padrões atuais pagos por Vasco da Gama, que vai disputar o Brasileirão Série B deste ano, e Juventude, que conseguiu o acesso para a primeira divisão após anos longe da elite.

Vanderlei foi contratado pelo Grêmio junto ao Santos no início da temporada de 2020. Ao todo, atuou em 47 jogos pelo Tricolor, mas acabou preterido por Paulo Victor justamente na reta final da temporada. Com a promoção do garoto Brenno ao time titular neste início de campanha, os dois goleiros mais experientes se viram sem espaço no elenco - tanto que o clube cogita trazer mais um nome para a posição.

O contrato de Vanderlei com o clube gaúcho vai até o final deste ano e, caso ele não acerte sua transferência para outro clube nos próximos dias, a direção gremista não descarta tentar uma rescisão amigável do vínculo.