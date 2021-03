Grêmio deve se reunir nesta semana para discutir renovação com novo goleiro titular

Brenno assumiu a posição após Renato Portaluppi barrar Vanderlei e Paulo Victor

Próximo de completar 22 anos, o goleiro Brenno abre a temporada de 2021 como titular do Grêmio, desbancando os experientes Vanderlei e Paulo Victor. As boas atuações do jovem no Campeonato Gaúcho e na Libertadores fizeram com que a direção tricolor desistisse de contratar um novo arqueiro, e o objetivo agora dos dirigentes é de acertar a prorrogação do atual contrato de Brenno, que acaba no final deste ano.

“Esta semana devemos nos reunir com a direção do Grêmio para tratar da renovação do Brenno. O foco agora é nos jogos que vêm pela frente. Acredito que a renovação será rápida, o Grêmio sempre reconheceu os jogadores da base, agora é esperar o projeto de carreira que a direção vai apresentar e os valores adequados com que o Brenno pode alcançar”, destacou Rogério Braun, empresário de Brenno, em contato com a Goal.

Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA

Natural de Sorocaba, o goleiro Brenno começou na base do Desportivo Brasil, time do interior paulista, e chegou ao Grêmio em 2016. Em 2018, Brenno já figurava como quarto goleiro do elenco principal, onde conquistou a Recopa Sulamericana e os estaduais de 2018, 2019 e 2020.

A proposta da direção gremista para renovação será de um contrato de quatro anos, com reajustes anuais e mais valores por objetivos alcançados, como sequencia no time titular e convocações para defender a seleção brasileira.