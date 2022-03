Grêmio libera Orejuela para o Athletico e busca reposição no Mirassol

Após quatro jogos pelo Grêmio nesta temporada de 2022, o lateral direito Orejuela está de saída do tricolor gaúcho. Esta foi a segunda passagem do colombiano pelo Grêmio.

Em 2020, Orejuela atuou pelo Tricolor, mas acabou saindo após o término do seu contrato, retornando para o Cruzeiro, que acabou vendendo o lateral para o São Paulo. Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, Orejuela acabou sendo repassado por empréstimo para o Grêmio.

No tricolor, este ano, o seu desempenho foi abaixo do esperado. Mesmo não tendo boas atuações nesta temporada, o Athlético-PR demonstrou desejo na sua contratação. Agora o Grêmio, com o aval do São Paulo, está repassando o empréstimo do lateral Orejuela para o Furacão.

Reposição vem do Mirassol

Com a saída de Orejuela, o Grêmio já foi ao mercado em busca da peça de reposição: o lateral direito Rodrigo, 26 anos, que vem do Mirassol, mesmo time que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil.

Rodrigo vem por empréstimo, com valor do vínculo fixado, até o final da temporada de 2022. O lateral vai disputar posição com Edilson, que também foi anunciado recentemente como reforço gremista.

Edilson e Rodrigo só poderão atuar a partir do Campeonato Brasileiro da Série B. Para a fase final do Campeonato Gaúcho o técnico Roger Machado vai improvisar o zagueiro Rodriguez como lateral direito