Lucas Silva mostra pontos na boca após ser acertado por celular no Gre-Nal

No sábado (19), aconteceu mais um clássico entre Internacional e Grêmio. O Tricolor gaúcho venceu a peleja por 3 a 0, jogando em pleno Beira-Rio. Porém, um episódio de violência contra o jogador Lucas Silva marcou o encontro. O meia foi às redes sociais para falar sobre o assunto e mostrou fotos do incidente.

O Inter pedeu o primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio, com gols de Elias Manoel, Bitello e Diego Souza. Porém, o resultado não foi o único protagonista do duelo do Rio Grande do Sul, já que o ex-Real Madrid, Lucas Silva, foi atingido no rosto por um celular jogado da torcida colorada.

Mais um capítulo triste do nosso futebol.



De tantos que já tivemos e que parece ter aumentado nos últimos dias.



Estou bem, foram 3 pontos, mas o que fica é a chateação pelo ocorrido e a certeza de que ninguém será punido. pic.twitter.com/UtJEJStEo6 — Lucas Silva (@16LucasSilva) March 19, 2022

O jogador gremista foi às redes sociais para celebrar o resultado, mas deu destaque no ataque sofrido.

"Mais um capítulo triste do nosso futebol. De tantos que já tivemos e que parece ter aumentado nos últimos dias", escreveu o jogador no Twitter, que ainda citou a "certeza" de impunidade ao agressor não identificado.

Vale lembrar que em 26 de fevereiro deste ano, um Gre-Nal foi cancelado por conta de um apedrejamento ao ônibus do Grêmio, o qual foi responsável por levar o jogador Villasanti ao hospital na ocasião.

Na publicação de Lucas Silva, diversos torcedores do Inter deram suporte ao jogador rival.

Agora, com três gols de diferença, o Inter vai à Arena Grêmio na próxima quarta-feira (23), para tentar uma heroica classificação para a finalíssima do Gauchão.