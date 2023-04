Grêmio encaminha contratação de Nathan, do Atlético-MG

Meia-atacante deve viajar a Porto Alegre nos próximos dias para assinar contrato em definitivo com o clube; Renato Gaúcho aprova a contratação do atle

O Grêmio encaminhou a contratação de Nathan no mercado da bola, como soube a GOAL. As negociações avançaram e caminham para um desfecho positivo após a conversa presencial do pai do atleta, José Carlos, com os gaúchos. O Atlético-MG aguarda o desfecho para se manifestar novamente sobre as tratativas, mas já deixou claro que não conta com o jogador de 27 anos para o restante da temporada.

A princípio, o jogador estava resistente com a saída de Belo Horizonte — a companheira do atleta está na reta final da gestação —, mesmo que a diretoria do Galo já tenha avisado que ele estava fora dos planos por meio do diretor de futebol Rodrigo Caetano. Porém, as conversas avançaram rumo a um desfecho positivo nessa quarta-feira (5). Ele conta com a aprovação de Renato Gaúcho no departamento de futebol gremista.

A primeira proposta do Grêmio por Nathan era por um contrato de três temporadas, até dezembro de 2025, com salário 30% menor que o recebido no Atlético-MG. A oferta inicial não tinha luvas. Os moldes da oferta final estão mantidos em sigilo, mas o novo formato conta com a aprovação do estafe do atleta.

Já liberado pelo Atlético-MG, Nathan deve viajar a Porto Alegre nos próximos dias para firmar o acordo com o Grêmio. O Galo forçou a saída do atleta desde o início da temporada por entender que ele não seria utilizado pelo técnico Eduardo Coudet. A diretoria tentou o empréstimo ao Fluminense por R$ 1 milhão, mas o jogador não se animou com a proposta. Agora, avisou que seria melhor a ida para o Grêmio após a proposta mais recente.

De acordo com a apuração da GOAL, o Atlético não deve receber pelo negócio. O clube negocia a manutenção de um percentual de uma futura venda do meia-atacante, adquirido em 2020 por € 3 milhões (R$ 18 milhões à época) a pedido de Jorge Sampaoli.

Embora esteja treinando com o elenco comandado por Eduardo Coudet, Nathan tem ficado cada vez mais isolado no plantel. Ele fez apenas um jogo em 2023 — a vitória por 2 a 1 sobre o Patrocinense, em 18 de fevereiro passado. Na ocasião, ficou em campo por 45 minutos. Depois disso, foi relacionado duas vezes, mas não entrou em campo.