Grêmio vive crise com goleiros, aposta em garoto e sonda o mercado

Paulo Vitor e Vanderlei estão em baixa com Renato Portaluppi, que escala arqueiro formado na base e analisa possíveis reforços para a posição

O Grêmio vive um dilema no gol e a partida contra o Esportivo, no sábado (13), deve marcar um novo momento na posição. Com Vanderlei e Paulo Vitor em baixa, Renato Portaluppi confirmou que Brenno, arqueiro de 21 anos, começará o jogo em campo. Além de um novo titular, a equipe segue de olho no mercado, atenta a possíveis reforços para a posição.

Desde o fim da temporada 2020, o gol é uma das questões que mais incomoda a torcida gremista e Renato, que não conseguiu acertar no titular na escolha na Copa do Brasil. Após uma sequência de jogos com Vanderlei como titular, Paulo Vitor foi o escolhido para enfrentar o Palmeiras nos dois jogos e foi questionado nos três gols que a equipe sofreu.

Para o jogo contra o Ayacucho, na pré-Libertadores, Vanderlei voltou à meta gremista e Paulo Vitor sequer foi relacionado para o jogo. A boa vitória por 6 a 1, no entanto, não escondeu a falha do camisa 27 no gol da equipe peruana, que saiu mal em cobrança de escanteio que resultou no tento dos visitantes.

Quem é Brenno, titular do Grêmio contra o Esportivo?

Após a partida na Libertadores, Renato Portaluppi confirmou que Brenno será o titular no jogo contra o Esportivo, fora de casa, no sábado (13), pelo Campeonato Gaúcho, e explicou os motivos de sua decisão.

"É um jogo de Libertadores, perigoso. Se coloco o Brenno, que é jovem, de um futuro grande aqui, e falha, poderia ficar queimado também. Jogador jovem tem que saber colocá-lo, prepará-lo, lapidá-lo. Já vou dar a resposta. No sábado, quem joga é o Brenno. Hora certa, vem treinando bem, é a chance. Tinha conversado com o Mauri para dar uma chance. Levamos bastante fé que tem futuro aqui no clube".

Brenno não é uma novidade para os torcedores do Grêmio. O arqueiro de 21 anos foi revelado pelas categorias de base da equipe e já fez sua estreia como profissional. Em 2019, o goleiro fez seu primeiro jogo justamente contra o Internacional, no Gre-Nal 418. Em um jogo recheado de reservas dos dois lados, o garoto foi bem e deixou o jogo sem ser vazado na vitória tricolor por 1 a 0 na Arena.

No entanto, Brenno entrou em campo pelo time principal apenas em outras duas oportunidades desde então. A última delas há mais de um ano. No dia 19 de janeiro de 2020, o jovem goleiro foi titular na Recopa Gaúcha contra o Pelotas, vencida pelo time do interior nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Grêmio busca um novo titular para a posição

Brenno não deve ser o novo goleiro do Tricolor Gaúcho na sequência da temporada. O clube está sondando o mercado em busca de reforços para a posição e alguns nomes já se destacam nesta busca. Agustin Rossi, que defendeu o Lanús recentemente mas que pertece ao Boca Juniors foi oferecido ao time, mas ainda não houve avanço na negociação, como informou o Uol.

Outros dois jogadores que atuam no Brasil estão na mira da equipe gremista. Um deles é Jean, do São Paulo. Ele esteve emprestado ao Atlético-GO na última temporada. O outro é Ivan, da Ponte Preta, que já foi convocado para a seleção brasileira e esteve na mira do Barcelona.