Grêmio x Aimoré ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Com aproveitamento de 100% no Gauchão, o Grêmio volta a campo neste sábado (4) para encarar o Aimoré, às 16h30 (de Brasília), na Arena, pela abertura da quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança isolada do Gauchão com 12 pontos, o Grêmio busca emplacar a quinta vitória consecutiva. Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho pode realizar algumas mudanças na equipe titular, com Luis Suárez entre os 11 desde o início.

Do outro lado, o Aimoré, na zona de rebaixamento com apenas um ponto, busca a primeira vitória no estadual. Até o momento, soma um empate e três derrotas. Com os últimos resultados, o técnico Edinho Rosa foi demitido e será substituído por Pingo, que fará a sua estreia no comando da equipe neste sábado.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra 15 vitórias, contra três do Aimoré, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Gaúcho 2022, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Grêmio: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Pepê; Cristaldo, Bitello e Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação do provável Aimoré: William; Bruno, Vinicius, Guilherme e Higor; Fabio, Mardley, Dede e Choco; Vitor Barreto e Wesley Pacheco. Técnico: Pingo.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Aimoré

Sem desfalques confirmados.

Quando é?