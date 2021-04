​Goleiro Rafael deve passar por cirurgia no ombro e desfalca o Galo de 4 a 6 meses

O atleta teve uma luxação durante o segundo tempo do jogo contra o Athletic, e ficará de fora do resto da fase de grupos da Libertadores

O goleiro Rafael, do Atlético-MG, teve confirmada uma luxação com fratura no ombro direito. Pela avaliação inicial dos médicos, o atleta deve passar por cirurgia e o prazo de recuperação varia de quatro a seis meses.

Rafael sofreu a lesão durante o segundo tempo do jogo diante do Athletic, no último sábado, pelo Campeonato Mineiro, após um choque com atacante adversário. Imediatamente, a luxação foi reduzida no vestiário e o atleta recebeu analgésicos, sendo imobilizado numa tipoia.

Rafael vinha sendo o reserva imediato de Éverson, titular do Galo até aqui na temporada. Com a ausência de Rafael, Matheus Mendes, de 22 anos, revelado pelo clube, passa a ser a opção imediata. Ano passado, Mendes foi emprestado ao CSA e teve destaque na disputa da Série B do Brasileiro.

O Atlético-MG joga nesta terça-feira (27), às 19h15, contra o América de Cali, da Colômbia, no Mineirão, jogo válido pela segunda rodada do grupo H. Na estreia, o Galo empatou com o Deportivo La Guaira, na Venezuela. Já o América de Cali foi derrotado, em casa, pelo Cerro Porteño, do Paraguai.