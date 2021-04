Atlético-MG x América de Cali: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pela segunda rodada da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o América de Cali nesta terça-feira (27), às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Libertadores, buscando a primeira vitória no torneio. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x América de Cali DATA Terça-feira, 27 de abril de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Galo busca a primeira vitória no grupo H da Libertadores / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A Conmebol TV, serviço de pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (27), às 19h15. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o La Guaíra em 1 a 1 na primeira rodada do grupo H, o Atlético-MG busca a primeira vitória na Libertadores em casa nesta terça-feira.

Para o confronto, o técnico Cuca segue sem comandar a equipe, uma vez que ainda cumprirá o último jogo de suspensão pelo cartão vermelho recebido quando ainda era treinador do Santos.

Do outro lado, o América de Cali também busca apenas a vitória após a derrota para o Cerro Porteño por 2 a 0 na rodada de estreia.

Lesionados, o atacante Adrián Ramos, o zagueiro Marlon Torres e o ponta Steven Lucumi ficaram na Colômbia e estão fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Arana; Tchê Tchê (Allan), Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Savarino), Vargas e Eduardo Sasha.

Provável escalação do América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Jerson Malagón e Pablo Ortiz (Héctor Quiñones); Rafael Carrascal, Luis Paz e Yesus Cabrera; Duván Vergara, Diber Cambindo (Aildair Rodrigues) e Santiago Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo La Guaira 1 x 1 Atlético-MG Libertadores 21 de abril de 2021 Athletic 0 x 1 Atlético-MG Mineiro 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Cerro Porteño Libertadores 4 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) América de Cali x Atlético-MG Libertadores 13 de maio de 2021 21h (de Brasília)

AMÉRICA DE CALI

JOGO CAMPEONATO DATA América de Cali 0 x 2 Cerro Porteño Libertadores 21 de abril de 2021 América de Cali 1 x 2 Millonarios Campeonato Colombiano 24 de abril de 2021

Próximas partidas