Gol de Gabriel Jesus faz Premier League ter sua rodada com mais gols na história

A rodada recheada chegou aos 44 gols marcados e superou os 43 marcados em fevereiro de 2011

Não só foi o terceiro gol da vitória do City por 3 a 1 sobre o Wolves, mas também o 44º da segunda rodada da Premier League. O gol de Gabriel Jesus selou esta como a rodada com mais gols no Campeonato inglês, superando os 43 marcados em uma rodada disputada em fevereiro de 2011. E foi no último minuto.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando a partida parecia definida, caminhando para o fim como se nada mais fosse acontecer, com o City gastando o tempo que restava, Gabriel Jesus chutou uma bola cruzada, que desviou no zagueiro do e marcou o terceiro gol da vitória por 3x1, aos 49 minutos do segundo tempo.

Mais times

Se para a vitória do City este gol não foi tão decisivo, para um recorde da Premier League, ele foi. O tento de Gabriel Jesus foi o de número 44 de uma rodada recheada, que selou esta como a rodada mais goleadora do campeonato no formato de 20 times.

Foram sete gols em 5 a 2 West Bromwich, 4 a 3 e 2 a 5 . Foram mais seis em 4 x 2 Burley e mais quatro em 1 a 3 e 1 x 3 . Fora as vitórias "menos recheadas", por 1 a 0, 2 a 1, 2 a 0 e até um 3 a 0. Mas cada um destes gols valeu muito para que o gol de Jesus fechasse uma rodada goleadora.

Mais artigos abaixo

O gol 44 bateu o recorde estabelecido em fevereiro de 2011, quando a rodada do campeonato Inglês teve 43 gols. Foi por muito pouco. Foi por um minuto, mais ou menos. O gol 44 veio aos 49 minutos de um jogo que já estava dado como ganho.

Além desta marca, a Premier League chega a sua segunda rodada sem que tenha havido um 0 a 0 sequer, e nem mesmo um empate.