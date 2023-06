Gol de Endrick contra o Barcelona rende cerca de R$ 13 milhões ao Palmeiras

Atacante bateu meta contratual e engordou valor da transferência para o Real Madrid

O gol de Endrick diante do Barcelona de Guayaquil vai render uma boa quantia ao Palmeiras. Isso porque, ao balançar as redes contra os equatorianos, o atacante chegou ao quinto gol em 2023 e ativou uma das cláusulas da venda milionária para o Real Madrid.

A meta atingida pelo jovem jogador renderá aos Palmeiras 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual). O Palmeiras pode engordar ainda mais as cifras a cada cinco gols de Endrick até chegar aos 25. No total, os valores com esses tentos podem chegar a 12 milhões de euros a mais.

No total, a negociação foi de 35 milhões fixos mais variáveis que podem chegar até 72 milhões de euros caso o jogador atinja todas as metas estipuladas no contrato. O Palmeiras estima que pode receber pelo menos 60 milhões em metas mais fáceis de serem batidas.

Endrick vem sendo acompanhado de perto pelo Real Madrid, que monitora a situação de sua principal joia. Além disso, jornais da Espanha também estão a par de tudo o que acontece com o atacante de apenas 16 anos.