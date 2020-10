Goiás x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela 14ª rodada do Brasileirão, veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem saber o que é perder há duas rodadas, o visita o nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Fluminense DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Vindo de empate com o Botafogo por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Fluminense do técnico Odair Hellmann deverá ter alguns reforços para o duelo contra o Goiás fora de casa, uma vez que os nove jogadores que haviam testado positivo para Covid-19 já cumpriram os dez dias de isolamento previstos pelo protocolo da CBF e foram reintegrados ao grupo. São eles: André, Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Luan, Luccas Claro, Luiz Henrique e Nascimento.

Por outro lado, Ganso segue fora, assim como Michel Araújo, suspenso. Wellington Silva e Matheus Ferraz, são tratados como dúvidas.

Já o Goiás, lanterna do Brasileirão, vem de derrota para o e busca a recuperação.

O técnico Ederson Moreira tem pelo menos quatro desfalques: David Duarte, Sandro e Daniel Bessa, suspensos, além de Keko, lesionado.

Mais artigos abaixo

Escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião (Calegari), Nino, Digão (Luccas Claro) e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi e Nenê; Marcos Paulo, Felippe Cardoso e Fred.

Escalação do Goiás: Tadeu; Edilson, Fábio Sanches, Heron e Jefferson (Caju); Breno, Ratinho e Ignacio Jara; Victor Andrade, Rafael Moura e Vinícius.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 4 x 0 Campeonato Brasileiro 29 de setembro de 2020 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 16h (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Goiás Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 Goiás 2 x 3 Santos Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas