Goiás x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (13), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (13), no estádio Hailé Pinheiro, a partir das 19h (de Brasília), em um dos clássicos válidos pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatarem sem gols no primeiro duelo, quem vencer no Serrinha ficará com a vaga. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, bem como através de seu serviço de streaming online - veja como assistir com o Amazon Prime Video.

O Goiás quer aproveitar o apoio de sua torcida para avançar na Copa do Brasil. O Esmeraldino chega confiante após vitória no fim de semana, que acabou fazendo com que o time deixasse a zona de rebaixamento do Brasileirão, ocupando agora a 12ª posição.

Rolando agora no CT, o último treino antes da decisão de amanhã, na Serrinha. Vamos, Verdão! 💪#CopaDoBrasil pic.twitter.com/Ie50cz1ZeZ — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 12, 2022

O Esmeraldino não poderá contar mais com Elvis, negociado, enquanto Apodi deve seguir como desfalque, pois intensifica a sua transição física após lesão.

Já o Atlético-GO, apesar de ter conseguido se classificar às quartas da Copa Sul-Americana, não vai bem no Brasileirão, no qual está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

O Dragão quer seguir firme em mais uma copa, mas terá os desfalques de Baralhas, suspenso, além de Churín, que disputou a competição quando ainda era jogador do Grêmio. A novidade no rubro-negro é Dudu, recuperado de uma lesão ligamentar no pé esquerdo.

Em 20 confrontos diretos entre as equipes, o Atlético-GO venceu 9 vezes, o Goiás outras 8, além de três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson, Edson, Marlon, Jorginho, Shaylon, Wellington Rato e Airton.

Possível escalação do Goiás: Tadeu, Yan Souto, Reynaldo, Caetano, Diego, Caio, Matheus Sales, Fellipe Bastos, Danilo Barcelos, Pedro Raul e Nicolas.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

Gabriel Baralhas: suspenso.

Churín: atuou pelo Grêmio nesta edição da Copa.

Goiás:

Elvis: negociado.

Apodi: transição física.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Goiás nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,57 na vitória do Dragão, $ 3,07 no empate e $ 2,87 caso o Esmeraldino vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,03 para ambos os times marcarem, e $ 1,73 para não. Há também a possibilidade de apostar se a partida terá mais de 1,5 gols, pagando-se $ 1,46 caso positivo, e $ 2,62 caso negativo.

Quando é?

JOGO Goiás x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 13 de junho de 2022 LOCAL Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia - GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Guilherme Camilo (MG)

Quarto árbitro: Jefferson Moraes (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Atlético-GO Brasileirão 10 de julho de 2022 Atlético-GO 2 (5) x (3) 0 Olimpia Copa Sul-Americana 7 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Fortaleza Brasileirão 17 de julho de 2022 18h (de Brasília) Athletico-PR x Atlético-GO Brasileirão 20 de julho de 2022 19h30 (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 9 de julho de 2022 América-MG 1 x 0 Goiás Brasileirão 3 de junlho de 2022

Próximas partidas