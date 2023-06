Goiás x Gimnasia La Plata ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pela quinta rodada do Grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Gimnasia La Plata se enfrentam na noite desta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Celso Cardoso.

Depois da derrota para o Cuiabá por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Goiás volta a sua atenção para a Copa Sul-Americana. Na liderança do Grupo G, com oito pontos, o Esmeraldino pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final, em caso de vitória.

Para o confronto em casa, é provável que o técnico Emerson Ávila opte por uma equipe composta por jogadores reservas. No entanto, o goleiro Tadeu e o lateral Maguinho, suspenso no Brasileirão, devem permanecer como titulares.

Já o Gimnasia La Plata, atualmente na última posição do grupo com apenas três pontos, está em busca da sua segunda vitória no torneio. A equipe enfrentou três derrotas seguidas contra o Universitario, Santa Fe e Goiás. No entanto, na última rodada, conseguiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Santa Fe.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Edu, Sidimar e Hugo; Jhonny Lucas, Morelli, Maguinho e Guilherme Marques; Alesson e Gabriel Novaes. Técnico: Emerson Ávila.

Gimnasia y Esgrima: Durso; Barros Schelotto, Morales, Napolitano e Melluso; Comba, Bolívar, Soldano e Ramirez; Mamut e Mammini. Técnico: Sebastán Romero.

Desfalques

Gimnasia y Esgrima

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?