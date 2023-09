Goiás x Flamengo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Rubro-Negro volta a campo pressionado pela vitória nesta quarta (20) antes da decisão da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (20), a partir das 19h (de Brasília), no Serrinha, em Goiânia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há quatro jogos, com três empates e uma derrota, o Goiás volta a campo precisando dos três pontos para seguir na luta contra o rebaixamento. No momento, ocupa a 16ª posição, com 25 pontos, e está a um do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Armando Evangelista terá os retornos de Maguinho, Lucas Halter e Guilherme Marques, que cumpriram suspensão, enquanto Raphael Guzzo, que foi expulso na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, é desfalque.

Do outro lado, o Flamengo, que vem de derrota para o São Paulo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, volta as atenções para a disputa do Brasileirão buscando se manter no G-4. Na quarta posição, com 39 pontos, o Rubro-Negro registra um aproveitamento de 56%.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 26 vitórias, contra nove do Goiás, além de 23 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Rubro-Negro venceu com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Flamengo: Matheus Cunha (Rossi), Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Victor Hugo, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Goiás

Raphael Guzzo, expulso contra o Palmeiras, está fora.

Flamengo

Gabigol, expulso contra o Athletico-PR e Wesley, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como Arrascaeta e Filipe Luís, machucados.

