Goiás encaminha contratação de Luan, ex-Atlético-MG

O Goiás encaminhou a contratação do atacante Luan, que esteve perto de um acordo com o Santos no mercado da bola. O jogador assinará no Serra Dourada até novembro de 2022, quando se encerrará a atual edição do Campeonato Brasileiro, conforme apurado pela GOAL.

O jogador é esperado em Goiânia para realizar exmaes médicos e ajustar os últimos detalhes do acordo com o clube. Ele foi avalizado pelo técnico Glauber Ramos, que comandará a equipe na disputa do Estadual.

Luan esteve muito perto de assinar com o Santos até o fim da temporada, com a possibilidade de prorrogação do contrato por mais um ano. Entretanto, não houve um acordo financeiro entre as partes.

No Brasil desde que deixou o V-Varen Nagasaki, do Japão, o jogador viaja para Goiânia nas próximas horas a fim de ajustar o novo compromisso.

O atleta de 31 anos tinha desejo de permanecer no Brasil ao fim do contrato no futebol asiático. Ele queria jogar a elite do esporte nacional.

Luan fez 49 partidas em sua passagem pelo V-Varen Nagasaki, com sete gols marcados e três assistências. Ele foi ídolo do Atlético-MG, time em que conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e três edições do Campeonato Mineiro.