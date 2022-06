Goiás 1 x 0 Cuiabá: gol de Pedro Raul, expulsão e mais do jogo do Brasileirão

Com os três pontos, Esmeraldino deixa a zona de rebaixamento

Com gol de Pedro Raul, o Goiás venceu o Cuibá por 1 a 0, no Serra Dourada, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, os donos da casa chegaram aos 17 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Já os visitantes, ficaram com 13 e se complicaram ainda mais.

O jogo começou bastante movimentado, com oportunidade para os dois lados. No finalzinho do primeiro tempo, Cuibá teve mais volume mas não conseguiu ser efetivo.

Na segunda etapa, no entanto, o jogo ficou menos movimentado e os dois times apresentaram certa lentidão em campo. Raras foram as chances de gols. Mas aos 34 minutos, Pedro Raul aproveitou cruzamento de Diego pela direita e balançou as redes do goleiro Walter.

Empereur ainda levou o segundo amarelo, foi expulso e deixou o Cuiabá com um jogador a menos. Com muitas dificuldades, a equipe de Antônio Oliveira saiu de campo derrotada.