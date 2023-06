Godoy Cruz x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Boca Juniors visita o Godoy Cruz na noite desta quinta-feira (22), a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela 21ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e doStar+ , no streaming.

Depois de uma derrota e um empate no Campeonato Argentino, o Boca Junior busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, ocupa a 11ª posição, com 28 pontos, enquanto o Godoy Cruz, em décimo, com 29, vem de derrota para o Tucuman por 2 a 1.

Em 26 partidas entre as equipes, o Boca Juniors conquistou 15 vitórias, enquanto o Godoy Cruz obteve três, além de oito empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Argentino de 2022, o Boca triunfou por 1 a 0. A última vez que o Godoy Cruz saiu vitorioso foi em 2011, durante a disputa da Clausura

Prováveis escalações

Godoy Cruz: Rodríguez; Barrios, Salvareschi, Rasmussen e Meli; Abrego e Núñez; Fernández, López e Conechny; Allende. Técnico: Pusineri.

Boca Juniors: Romero; Weigandt, Valdez, Figal e Fabra; Fernández, Varela e Medina; Advíncula, Benedetto e Langoni. Técnico: Almirón.

Desfalques

Godoy Cruz

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Não há desfalques confirmados.

Quando é?