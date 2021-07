Giuliano tem três ofertas do Brasil e espera definir futuro na próxima semana

Meio-campista deixou o Başakşehir, da Turquia, e desperta o interesse de vários clubes do Brasil e do exterior

Giuliano se tornou um dos nomes mais cobiçados no mercado da bola. O meio-campista de 31 anos ficou livre do contrato com o İstanbul Başakşehir, da Turquia, e tem ao menos cinco propostas para atuar por um novo clube.

A Goal apurou que o atleta, revelado pelas divisões de base do Paraná Clube, tem três ofertas do futebol brasileiro e duas do exterior. Os interessados são tratados com sigilo pelo estafe do meia-atacante. A informação sobre o número de propostas feitas ao jogador foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem.

O Grêmio chegou a fazer uma sondagem pelo atleta, mas a negociação não evoluiu à época, conforme apurado pela Goal.

Giuliano e seus representantes desejam definir o futuro até a próxima semana. O jogador tirou alguns dias de descanso a fim de pensar na carreira e evita se manifestar abertamente sobre o caminho que seguirá a partir de agora.

O meia acumulou 32 partidas e três gols em sua passagem pelo İstanbul Başakşehir, da Turquia. No clube, ele disputou apenas a última temporada europeia. Antes disso, ele jogava pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com passagens por Internacional e Grêmio, também atuou por Zenit e Fenerbahce.