Livre no mercado, Giuliano desperta interesse em gremistas e colorados

O atleta tem passagem por ambos em rivais e está sem contrato após acertar a rescisão com o İstanbul Başakşehir, da Turquia

O meio campista Giuliano anunciou, nesta sexta-feira (2), que não faz mais parte do elenco do İstanbul Başakşehir, da Turquia. O ciclo chegou ao fim após uma reunião entre o jogador e os dirigentes do clube turco e a rescisão de contrato aconteceu de forma amigável. O meia de 31 anos, então, encerrou a sua sexta temporada no futebol europeu.

"Eu e minha família gostamos muito de Istambul e ficamos muito felizes em retornar a cidade onde eu tinha jogado pelo Fenerbahçe. Infelizmente as coisas não saíram como todos nós queríamos e decidimos interromper. Quero disputar boas competições e brigar por títulos. Portanto, vou em busca de um novo desafio. Agradeço a todos do Basaksehir pela recepção. Dos atletas, da diretoria, comissão técnica e torcedores”, declarou Giuliano, através de sua assessoria.

A notícia de que o atleta está livre no mercado e em busca de novos desafios já começou a repercutir no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde Giuliano atuou defendendo o Internacional, sendo eleito o melhor jogador da Libertadores da América 2010 na conquista do Colorado.

O meia atacante Taison, que também esteve no time campeão da América em 2010, se manifestou nas redes sociais com uma mensagem enigmática ao comentar o post do ex-companheiro no Instagram.

No Grêmio, onde atuou nas temporadas 2014, 2015 e 2016, Giuliano não conquistou nenhum título, mas esteve em campo em duas goleadas onde o Tricolor venceu o Colorado: uma por 4 a 1, em 2014, e outra por 5 a 0, em 2015, onde marcou o primeiro gol.

Procurado pela reportagem da Goal, o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior, que trouxe o meio-campista em 2014, demonstrou interesse em saber de sua atual situação.

“O anúncio de que Giuliano está livre no mercado foi muito recente. Não estamos procurando nenhum jogador agora, mas conhecemos o atleta e é claro que vamos avaliar a sua situação, ver como ele estava jogando, em qual posição estava jogando, se tem interesse em voltar para o Brasil e em quais condições. Isto é um assunto que não estava na pauta, mas com esta informação recente é óbvio que o departamento de futebol irá debater e buscar mais informações sobre o Giuliano”, disse o mandatário gremista Romildo Bolzan Júnior.

O meia, então, está livre no mercado e vai estudar propostas. Também destacou que neste momento não tem nenhuma negociação em andamento.