Gilberto, Dellatorre e mais: artilheiros da Copa do Nordeste vivem briga acirrada por topo do ranking

Cinco nomes se destacam na lista de goleadores da competição

A Copa do Nordeste deste ano vem se destacando pelo número e pela plasticidade dos gols marcados. Faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, já foram marcados 114 gols no torneio, uma média de 2,03 por jogo, sendo que 22 desses tentos foram marcados por cinco jogadores. Não à toa, os clubes que eles defendem aparecem como fortes candidatos para a próxima etapa do campeonato.

Todos atuam na mesma faixa do campo. São o que se pode chamar de centroavantes natos. O quinteto formado pelos atacantes de Bahia, CSA, CRB, Vitória e ABC têm histórias diferentes dentro da competição - e também em suas carreiras. Uns são veteranos de Copa do Nordeste; outros, jogam a competição pela primeira vez e tem até quem esteja estreando como profissional no torneio.

Gilberto, Dellatorre, Lucão do Break, Samuel e Wallyson estão na briga pela artilharia do Nordestão atualmente, e suas atuações dentro de campo estão sendo fundamentais para as boas campanhas do seus times. Abaixo traçamos um pequeno perfil desses jogadores que vêm balançando as redes da principal competição regional do país.

Dellatorre

Foi o primeiro do quinteto a chegar à marca de cinco gols na competição. O atacante paulista de 28 anos rodou bastante pelo futebol até chegar no começo da temporada ao CSA. Com passagens pelo futebol inglês, o jogador desembarcou em Maceió após ser um dos destaques do Brasil de Pelotas na Série B de 2020.

A partida de destaque do artilheiro nessa Copa do Nordeste foi contra o Santa Cruz, quando marcou os dois gols do seu time na vitória por 2 a 1 fora de casa.

Gilberto

O atacante é um velho conhecido da Copa do Nordeste. Além de vice-campeão da competição, Gilberto está brigando para ganhar pela segunda vez a artilharia da competição com a camisa do Bahia. Em 2018, o centroavante terminou a competição com 8 gols.

Dos cinco gols marcados na edição deste ano, quatro foram feitos na partida contra o Altos, onde o Bahia goleou a equipe piauiense por 5 x 0.

Lucão do Break

Irreverente na forma de comemorar os gols e muito eficiente na hora de fazê-los. Essas são as principais características do atacante do CRB. Na briga pela artilharia do Nordestão, Lucão já balançou a rede por quatro vezes. Natural de Brasília e com passagens por Atlético de Madri e Fluminense, o jogador é a referência no ataque do Galo e peça fundamental do time de Roberto Fernandes.

Samuel

O jogador não apenas faz sua estreia na Copa do Nordeste, como também está fazendo seus primeiros jogos como atleta profissional. Uma das jóias da base do Vitória, o garoto já caiu nas graças da torcida do Leão pela sua forte identificação com o clube.

Dos quatro gols feitos até agora na competição, o mais especial foi no clássico contra o rival Bahia. Na comemoração simulou uma pescaria com a bandeirinha do escanteio para provocar os rivais tricolores.

Wallyson

⚫⚪ O Mago deixou mais um! Já são quatro gols na @CopaDoNordeste 2021. Vice-artilheiro da competição.



📸 Rennê Carvalho/ABC F.C#ABCFC#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/TetLmz3tSa — ABC Futebol Clube (@ABCFC) April 8, 2021

O atacante tem status de ídolo na parte alvinegra do Rio Grande do Norte. Começou a carreira no próprio ABC e depois disso ganhou o mundo, chegando até a ser vice-artilheiro da Libertadores da América quando jogava pelo Botafogo.

Neste retorno ao ABC, o agora experiente atacante é um dos responsáveis pela surpreendente campanha que o Elefante vem fazendo na competição.