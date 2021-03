Copa do Nordeste: Os artilheiros da temporada 2021

Veja quais são os principais responsáveis pelos gols da atual edição do torneio regional

A Copa do Nordeste 2021 já começou a todo vapor. A Lampions League, como é conhecida a principal competição da região, está em sua primeira fase e, com seus times tradicionais e grandes duelos, atrai os olhares do Brasil inteiro.

A edição de 2020 da Copa do Nordeste, vencida pelo Ceará, teve como grande artilheiro o meia Vinícius Vina, do próprio Vozão. Agora, os dois vão em busca de mais um troféu, mas será que vão conseguir, ou alguém vai atrapalhar?

A disputa da fase de grupos da Copa do Nordeste conta com 16 times, divididos em dois grupos, de oito cada, sendo que os times do A enfrentam os times do B, totalizando oito rodadas na primeira fase. Os quatro melhores de cada um dos grupos avançam à próxima fase, enquanto os outros quatro dão adeus à competição.

No Grupo A estão 4 de julho, Bahia, Ceará, Confiança, CRB, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Treze. Já no Grupo B, ABC, Altos, Botafogo-PB, CSA, Fortaleza, Salgueiro, Sport e Vitória disputam as quatro vagas para o mata-mata.

Por enquanto é difícil saber o quem vem por aí, mas as emoções são garantidas, enquanto grandes jogos vão acontecendo no Nordestão.

Confira, abaixo, quais são os principais goleadores desta edição da Copa do Nordeste.

Artilharia – Copa do Nordeste 2021

POS JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Saulo Mieiro Ceará 3 3 =1 Guilherme Dellatorra CSA 3 4 3 Bruninho Confiança 2 2 =3 Jairinho Treze 2 3 =3 Wallyson ABC 2 3 =3 Leozão Salgueiro 2 3 =3 Patrick de Lucca Bahia 2 2

*Números atualizados em 20 de março de 2021, às 19h57 (de Brasília).

Copa do Nordeste 2020: quem foi o artilheiro?

Autor de cinco gols, em 11 jogos disputados, Vinícius Vina, um dos grandes nomes da temporada 2020, foi o artilheiro da Copa do Nordeste em 2020. Na campanha vitoriosa do Ceará, o meia foi uma peça fundamental no time, que ainda conseguiu bons resultados no Campeonato Barsileiro.

Atrás de Vina, ficaram Rafael Longuine, do CRB, Wellington Paulista, do Fortaleza, Tiago Orobó, do América-RN, e Gilberto, do Bahia. Cada um deles anotou quatro gols durante a disputa.