Geromel, Maicon e mais: os desfalques do Grêmio contra o São Paulo

Tricolor gaúcho deve ter desfalques importantes para decisão na semifinal da Copa do Brasil no Morumbi; confira a situação do elenco do Imortal

e duelam por uma vaga na final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (29). A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi. O Tricolor do Rio Grande do Sul traz a vantagem do jogo de ida, mas Renato Gaúcho terá problemas para escalar a equipe.

A maior preocupação do treinador certamente ficará por conta do setor defensivo. Pedro Geromel, titular no primeiro duelo, disputado na última quarta-feira (23), teve que sair de campo após sentir um desconforto muscular na coxa esquerda, em lance de dívida, aos 34 minutos de jogo. Contudo, segundo informações do GE, o defensor não conseguiu se recuperar a tempo e será desfalque para o duelo de Tricolores.

Além dele, David Braz, que seria o reserva imediato de Geromel, também é dúvida por conta de um desconforto muscular. O zagueiro não atua desde a partida contra o Sport, válida pela 26ª rodada do Brasileirão, e ainda tenta se recuperar a tempo da decisão da Copa do . Mesmo assim, ele não foi visto no embarque do Grêmio para São Paulo e, com isso, pode ser mais uma ausência para a partida.

Sem os dois zagueiros, a tendência é que Rodrigues e Paulo Miranda briguem pela vaga de titular, ao lado de Kannemann. Mas se existem problemas, também há esperança para Renato Gaúcho. Desfalque contra o Atlético-GO, após sentir câimbras contra o São Paulo, Victor Ferraz deve voltar a ser titular na lateral direita.

Mas os problemas do Grêmio não param por aí. O capitão Maicon, uma das peças mais importantes da equipe, também deve ficar de fora do confronto válido pela semifinal da .

Com lesão na panturrilha, o volante já ficou de fora do primeiro duelo contra o São Paulo e tenta se recuperar para o jogo de volta. Contudo, segundo o GE, assim como Geromel, ele não conseguiu se recuperar a tempo e também será ausênia para Renato Gaúcho.

Com isso, a provável escalação do Grêmio para a partida é: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Paulo Miranda), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Lucas Silva); Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Com ou sem desfalques, o Grêmio traz a vitória por 1 a 0 do jogo de ida como vantagem e pode empatar que ainda garante a vaga para a grande final. Aqui, na Goal, você pode acompanhar a partida minuto a minuto, em tempo real.