Garcia Pimienta, o 'novo Guardiola' de um candidato do Barcelona

Treinador do Barça B, Pimienta chegou a ser cogitado para comandar o time principal antes mesmo da demissão de Quique Setién

Ronald Koeman terá que convencer diversos candidatos a presidência do se quiser continuar no clube após a temporada 2020/21. Xavi é um nome que agrada muitos postulantes ao cargo hoje ocupado por Josep Maria Bartomeu, mas há um concorrente aposta "no novo Guardiola".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lluis Fernandez espera ser um candidato forte na disputa prevista para março de 2021. Para isso, ele tem planos ambiciosos, como o próprio conta em entrevista exclusiva à Goal.

Mais times

O candidato revelou que, se eleito, vai considerar Garcia Pimienta ao comando técnico do time principal. Pimienta atualmente dirige o Barcelona B, time que disputa a terceira divisão espanhola. Grandes apostas do futuro para o futuro como Ansu Fati, Riqui Puig e outros jovens de La Masia já foram comandados por ele, o que é visto com bons olhos.

"Para o cargo [de treinador], nós pensamos em Garcia Pimienta", afirmou Fernandez. "Nós temos o como exemplo. Ninguém conhecia Hansi Flick e ele é um excelente treinador. Acreditamos que Pimienta pode ser o novo Guardiola".

Fala-se muito em um novo treinador no Barcelona pois o contrato de Ronald Koeman, recém chegado, foi firmado com uma cláusula de renovação por mais uma temporada pendente da aprovação do próximo presidente do clube. Até agora, ninguém se manifestou publicamente à favor da continuidade do holandês, que ainda nem estreou.

Antes mesmo da contratação de Koeman, quando Quique Setién ainda era treinador do clube, Pimienta foi cogitado para assumir o Barcelona já nesta temporada. A campanha com Barça B foi boa, embora o time não tenha conseguido o acesso à segunda divisão nacional.

Mais artigos abaixo

Sobre assumir a presidência do clube, Fernandez criticou duramente Josep Maria Bartomeu, que ficará no posto mais alto do clube catalão até junho de 2021. "Ele [Bartomeu] nunca teve um plano. Ele sempre improvisa e não se pode fazer isso no Barcelona".

"Nós precisamos de uma renovação e eu não estou pensando apenas em Bartomeu. Temos ideias claras para fazer o Barcelona grande outra vez", disse Fernandez parafraseando o famoso slogan de Donald Trump, presidente dos ("Make America Great Again").