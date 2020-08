Barcelona confirma Koeman; veja tempo de contrato e as outras duas passagens do holandês

Susbstituto de Quique Setién, holandês já foi jogador do Barça e trabalhou como assistente de Louis Van Gaal

Ronald Koeman é o novo treinador do . Após a demissão de Quique Setién, o holandês, que treinava a seleção de seu país, foi o escolhido para reerguer o Barça.

A confirmação do novo comandante aconteceu na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto. Na terça-feira, Josep Maria Bartomeu, presidente do clube, já indicava que o acerto entre as partes estava bem encaminhado.

Aos 57 anos, Koeman chega ao Camp Nou para a sua terceira passagem, a primeira como treinador. Ele já foi jogador do Barcelona e também trabalhou como assistente técnico de Louis van Gaal.

Confira tudo sobre Ronald Koeman, novo técnico do Barcelona.

Qual o tempo de contrato de Koeman no Barcelona?

O Barcelona acertou com Ronald Koeman por duas temporadas, ou seja, até junho de 2022. A segunda temporada, porém, está sujeita à aprovação do presidente que suceder Josep Maria Bartomeu, que deixa o cargo em junho de 2021.

Como foram as outras passagem de Koeman no Barcelona?

Entre 1989 e 1995, o holandês foi jogador do clube. Atuando como zagueiro, marcou uma das épocas mais vitoriosas do clube catalão sob o comando de Johan Cruyjff. Em seis temporadas, Koeman vestiu a camisa do Baça em 264 partidas.

Marcado por suas cobranças de falta, o holandês marcou 88 gols como jogador blaugrana. Um deles, inclusive, na final da Liga dos Campeões de 1992, que deu ao Barcelona o primeiro título europeu de sua história.

Como jogador, Koeman conquistou dez títulos com o Barça: quatro LaLigas, uma Liga dos Campeões, uma Copa do Rey, uma Supercopa Europeia e três Supercopas da .

Após a aposentadoria como jogador, o holandês voltou ao Camp Nou para trabalhar um ano como assistente técnico de Louis van Gaal, na temporada 1998/99.

Quais times Koeman já treinou?

O Barcelona será o 11º clube da carreira do treinador. Confira os times que ele dirigiu e os títulos conquistados:

2000–2001: Vitesse

2001–2005:

: 2001/02 e 2003/04

Copa da : 2001/02

Supercopa da Holanda: 2001

2005–2006:

Supertaça de : 2005

2006–2007:

Campeonato Holandês: 2006/07

2007–2008:

: 2007/08

2008–2009: AZ Alkmaar

Supercopa da Holanda: 2009

2011–2014:

2014–2016:

2016–2017:

2018–2020: Holanda