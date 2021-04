Gabriel Jesus manda recado a Guardiola com gol de afirmação no aniversário

Atacante brasileiro tenta mostrar que está pronto para ser o substituto de Sergio Aguero no Manchester City

O Manchester City é tido como um dos principais interessados na contratação de Erling Haaland, principalmente pelo fato de que, a partir da próxima temporada, não terá mais o centroavante Sergio Aguero. Enquanto isso, Gabriel Jesus tenta mostrar para Pep Guardiola que está pronto para substituir o argentino, e o fez da melhor forma possível: com gol no dia de seu aniversário.

Sergio Aguero é sem dúvida nenhuma um dos maiores ídolos da história do Manchester City, se não o maior. Porém, essa é uma história que está chegando ao fim. O atacante continuará no clube até o final desta temporada e, dessa forma, os Citizens se preparam para perder seu principal atacante.

Com isso, a equipe de Guardiola é tida, ao lado de Barcelona e Real Madrid, como uma das principais favoritas para contratar Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Com apenas 20 anos de idade, o atacante norueguês poderia ser uma opção para o presente e principalmente para o futuro do City, que tenta dominar cada vez mais o futebol mundial.

Mas enquanto os rumores sobre a chegada de Haaland aumentam, Gabriel Jesus tenta mostrar para Guardiola que os Citizens já têm o substituto ideal para Sergio Aguero em seu elenco, afinal, foi prevendo a saída do argentino em um futuro próximo que o clube inglês contratou o brasileiro ex-Palmeiras.

Neste sábado (03), dia de seu aniversário, o atacante brasileiro foi titular diante do Leicester, ao lado de Sergio Aguero, e fez um dos gols da partida.Mas além de ter ajudado o City a sair com a vitória, o tento serviu para mandar um recado para Guardiola, um recado de alguém que tenta se firmar como titular da equipe.

Jesus já evoluiu muito desde que chegou à Inglaterra, mas ele também sabe que ainda precisa melhorar bastante se quiser substituir Aguero à altura.

“Tenho que entrar mais na área. Às vezes me afasto muito, é por isso que não marco tanto. Normalmente os melhores atacantes do mundo estão sempre na área. Alguns até saem para criar, mas depois voltam para perto do gol”, explicou o brasileiro antes do duelo deste sábado.

Mas a chegada de Haaland não precisa ser necessariamente algo ruim para a carreira do brasileiro. Além de jogar como centroavante, o camisa 33 também pode atuar mais aberto, como um ponto, ou até mesmo como segundo atacante, características que o permitem formar uma grande dupla com Haaland ou com qualquer outro centroavante. Quem comemora é o City.