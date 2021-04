Como um Barcelona quebrado poderia bancar a contratação de Haaland?

Atacante do Borussia é desejo do clube catalão, que passa por momento financeiro delicado. Membros temem tentativa de "vender a alma" do time

A chegada do agente de Haaland, Mino Raiola, e de seu pai ao Camp Nou para uma reunião com o presidente do Barcelona sobre uma possível transferência do atacante para o clube espanhol pode ter parecido uma piada de 1º de abril, mas não foi.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Muitos se perguntaram como o Barcelona, em situação financeira delicadíssima, conseguiria fundos para contratar o jogador mais desejado da Europa. Vale lembrar que recentemente o time catalão não conseguiu bancar os 3 milhões de euros (pouco mais de R$ 20 milhões) da contratação de Eric Garcia, zagueiro reserva do City.

Com uma dívida de 1.2 bilhões de euros (R$ 8.5 bilhões), o Barça precisa pagar pouco menos da metade do valor até o final de junho de 2021, e corre contra o tempo em busca de soluções. A equipe considera cortes salariais, adiamento de pagamentos a credores e até mesmo a venda de jogadores para aliviar o seu caixa.

Outra alternativa seria aceitar um empréstimo de 800 milhões de euros (R$ 4.5 bilhões) da instituição financeira americana Goldman Sachs, um dos atos finais de Josep Maria Bartomeu como mandatário do clube. O dinheiro seria originalmente direcionado a uma grande reforma no Camp Nou, centro de treinamento e entorno do estádio, mas já é ponderado como a única saída para a crise da equipe.

Membros da cúpula veem com preocupação a possibilidade de que o clube tenha problemas para quitar a dívida com o banco, e passe por um processo similar ao visto no Milan, quando Yonghong Li terminou perdendo parte do clube para o fundo americano Elliott Management Corporation, por conta de uma dívida similar.

Em esforço neste sentido para a compra de Haaland é visto como uma tentativa de “vender a alma” do Barcelona, que pode aliviar a situação a curto-prazo, mas criar problemas enormes para o futuro da instituição.

Enquanto isso, o jovem norueguês segue como um dos grandes destaques da temporada, e é alvo principal de diversos gigantes europeus, como o Real Madrid, que sonha com a contratação do atacante.