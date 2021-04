Rivaldo crê que contratação de Aguero pode segurar Messi no Barcelona

Para o brasileiro ex-melhor do mundo, o atacante do City seria contratado para ser titular do Barça ao lado do camisa 10

O ex-melhor do mundo Rivaldo tem suas dúvidas sobre a saída de Leo Messi do Barcelona. O brasileiro disse que se Sergio Aguero se transferir para a Catalunha, aumenta as chances de uma dupla argentina no Camp Nou.

Aguero está de saída do Manchester City e já pode assinar de graça com qualquer outro clube, assim como Messi - que afirmou que irá decidir seu futuro somente após o fim da atual temporada, quando seu contrato se encerra.

"Contratar Aguero de graça pode ser uma vitória para o Barcelona. Ele tem um bom relacionamento com Messi e, com o Barça sem Luis Suárez nesta temporada, Aguero provavelmente iria direto para o time titular. Sua chegada também poderia convencer o novo presidente do clube, Joan Laporta, a persuadir Messi a permanecer no clube", disse Rivaldo ao Betfair.

"Aparentemente, Ronald Koeman discorda de uma possível jogada para contratar Aguero porque ele está mais focado em renovar o time do Barça e contratar jogadores mais jovens é sua prioridade. Mas esta seria uma grande oportunidade de reforçar o ataque sem gastar muito dinheiro".

Rivaldo também comentou sobre o interesse do Barcelona em Erling Haaland. Os representantes do norueguês se reuniram com a diretoria do clube catalão (e depois com a do Real Madrid) para ouvir uma proposta pelo jogador. O brasileiro elogiou o atacante de 20 anos, mas lembrou que a crise financeira do clube poderia atrapalhar esta negociação.

"Haaland é um grande talento com um futuro brilhante pela frente, mas sua contratação significará um grande investimento do clube e não tenho certeza se o Barcelona tem essa quantia disponível no momento, pois está passando por alguns problemas financeiros".