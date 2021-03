Substituto de Aguero? Gabriel Jesus admite: "Preciso entrar mais na área"

Com a saída de Sergio Aguero ao final da temporada, o atacante brasileiro sabe que ainda precisa melhorar para se tornar o goleador do Manchester City

Gabriel Jesus foi contratado para ser o substituto de Sergio Aguero, um dos maiores jogadores da história do Manchester City. E agora que a saída do argentino está cada vez mais próxima, o atacante brasileiro vai aos poucos assumindo essa responsabilidade. Mas ele sabe que ainda precisa melhorar, marcar mais gols e ter mais presença de área, se quiser seguir os passos do grande ídolo dos Citizens.

O City confirmou nesta semana que não irá renovar o contrato de Sergio Aguero, que deixará o clube ao final da temporada encerrando sua passagem de dez anos por Manchester. Aguero é o maior artilheiro da história dos Citizens, com 257 gols marcados, e sem a concorrência do argentino, a missão de ser o goleador de Pep Guardiola fica para Gabriel Jesus.

O atacante brasilero, de apenas 23 anos - idade em que Aguero foi contratado pelo City -, está no clube desde 2017 e vem sendo preparado exatamente para este momento. Mas apesar de já ter evoluído bastante desde sua chegada, o camisa 33 sabe que ainda precisa melhorar para substituir o argentino à altura, especialmente no número de gols marcados.

"Posso aprender um pouco [com Aguero], mas ele é mais centroavante do que eu. Vai para o campo e marca, joga mais fixo. Posso dizer isso porque trabalho com ele todos os dias e jogo muito com ele” comentou à Sky Sports.

“Quando jogamos juntos, eu marco um, ele marca dois, eu faço dois e ele marca três. Acho que vou aprender muito nos próximos anos para me tornar um atacante de verdade que também marca muitos gols”, acrescentou.

Foto: Getty Images

Aguero é um daqueles jogadores que parece sempre saber onde a bola vai sobrar e não costuma perder muitas chances. E para ter números parecidos com os do argentino, Jesus sabe que terá que aprimorar seu posicionamento dentro de campo.

“Tenho que entrar mais na área. Às vezes me afasto muito, é por isso que não marco tanto. Normalmente os melhores atacantes do mundo estão sempre na área. Alguns até saem para criar, mas depois voltam para perto do gol”, explicou.

“Eu saio da área, crio para meus companheiros e fico esperando pelo gol. Às vezes vou e marco, mas tenho que colocar na cabeça que quando chego, eu marco".

O fato é que Jesus ainda é um jogador jovem, apesar de estar há muitos anos na Europa, e ainda tem tudo para evoluir muito como atacante. Até o momento, ele anotou 80 gols em 183 partidas disputadas pelo City, 12 deles apenas nesta temporada.

Mesmo assim, é claro que, com a saída de Aguero, o Manchester City deve ficar atento ao mercado, enquanto nomes como Erling Haaland e Romelu Lukaku ganham força em Etihad.