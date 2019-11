Gabigol: "Jorge Jesus mudou a minha vida"

Em entrevista a Bruno Andrade, da Goal e do 'A Bola', o artilheiro do Flamengo fala sobre como Jorge Jesus mudou sua trajetória na carreira

Em dois anos na Europa, Gabriel Barbosa fez apenas 15 partidas, balançando as redes em só duas ocasiões. Este é o mesmo número de gols que Gabigol fez em três minutos para dar o título de campeão da ao . Agora, o atacante é ídolo do Fla, tem 40 tentos na temporada e vale mais de 180 milhões de reais. Tudo isso, graças a um nome: Jorge Jesus.

O repórter da Goal Bruno Andrade entrevistou Gabigol para o jornal português "A Bola". Na entrevista, o centroavante destaca o papel de Jesus em sua evolução na carreira e na sua trajetória pessoal.

Falou Gabigol: "Trabalhei com grandes nomes que ajudaram muito na formação da minha carreira, como atleta, como pessoa... e acredito que o Mister me tenha reinventado. Sou outro jogador agora, na parte técnica, física e também tática. O Mister deu-me uma visão diferente de tudo. Sou muito grato a ele, mudou a minha vida realmente."

Realmente, a dupla Gabigol - Jesus vem dando resultado, isso é inegável. O desempenho do atacante subiu exponencialmente com a chegada do português, e juntos, os dois bateram recordes. Se você incluir Bruno Henrique na jogada também, os números ficam ainda mais estarrecedores: Gabriel e BH são o conjunto mais artilheiro da história do Brasileirão e tem mais gols que 13 equipes do campeonato.

O atacante destacou a confiança que carrega em si mesmo: "Algumas coisas não saíram como eu queria nos últimos anos, mas nunca desisti, nunca baixei a cabeça, porque sabia que iria dar a volta por cima."

Depois de um ano maravilhoso, Gabigol está mais valorizado do que nunca, e não se sabe ainda se o Flamengo vai conseguir o contratar para 2020.

Assim, o Fla já pensa em um plans B: Diego Costa está na mira do clube como um possível substituto. Mesmo sabendo da qualidade do atacante do Atlético de Madri, hoje, Gabigol é mais do que um jogador para o torcedor apaixonado do Flamengo. Ele é a representação de um título, tão sonhado pela nação rubro-negra, que esperou 38 anos para ver sua equipe ser campeã da Copa Libertadores de novo.

Se Gabigol vai ficar ou não, ninguém sabe. O que todos sabem é o que o atacante já escreveu seu nome na história do Flamengo. E Jorge Jesus tem muito a ver com isso.