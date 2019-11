Opinião - Gabigol e Jorge Jesus escrevem a mais heroica página da história do Flamengo

E quis o destino que Diego, rotulado como fracassado no Flamengo, entrasse no lugar de Gerson para, em campo, ajudar o time na virada histórica

Por Bruno Guedes - @brguedes

Há dias em que qualquer análise que se faça será pouco para descrever o que foi. A final da 2019 se tornou um deles. O time que vinha jogando o melhor futebol das Américas fazia sua pior partida, com muitos erros técnicos. Mas aí entra a mágica do maior esporte do mundo. Jorge Jesus e Gabigol fizeram o que todos os seus antecessores foram incapazes.

O fracassou ano após ano, na Libertadores, durante o século 21 inteir. A cada ferida que parecia cicatrizar, uma nova eliminação inflamava de novo a dor. Por volta das 18h40 de sábado, quando o vencia por 1 a 0 na final que o seu time voltava após 38 anos, o torcedor rubro-negro novamente se viu diante desses traumas.

Mas não era um dia comum. Era dia de Gabigol. Era dia de Jorge Jesus. Era dia de o Flamengo exorcizar seus maiores fantasmas.

Do outro lado estava um gigante do futebol, o River Plate e sua camisa de uma tonelada. Atual campeão do torneio, um técnico com desempenho monstruoso em finais, x e muita, muita torcida contra dos que odeiam a revolução que Jorge Jesus está fazendo no Brasil.

Só que este Flamengo não é qualquer Flamengo. Este Flamengo é valente. Aposentou os fracassos e empunhou a espada do sucesso. Esse é o Flamengo do Mister. Esse é o dia de se consagrar e não analisar. Quando tudo dava errado, entrou a magia...

Os deuses do futebol escreveram tão bem essa heroica façanha que tiraram um dos melhores jogadores do time na temporada, Gérson, e colocaram aquele que, de forma injusta, carregou durante os últimos três anos a alcunha de fracassado, Diego. E foi a partir dele que tudo mudou.

A ressurreição não veio em três dias, mas em três minutos. Gabigol se encantou novamente. Bruno Henrique disparou. Jorge Jesus fez mais dos seus milagres. A virada aconteceu. A taça é do Flamengo.

Qualquer análise tática é irrelevante quando se vê a história acontecendo. Sábado foi dia de escrevê-la. E a página mais heroica do Flamengo no século foi escrita por Gabigol e sob orientação do Jesus.

O Flamengo é campeão da Libertadores 2019.