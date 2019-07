Gabigol cresce no Flamengo após chegada de Jorge Jesus

O atacante participou diretamente de sete dos nove gols marcados pelo Rubro-Negro desde a estreia do treinador português

Mesmo com apenas quatro partidas em suas costas, Jorge Jesus mudou o time do – seja nos treinamentos, desenho tático ou modelo de jogo. E se há um jogador que vem tomando proveito da chegada do técnico, tem sido Gabigol. O camisa 9 do fez cinco gols e ainda contribuiu com duas assistências neste início de nova era para os cariocas.

Não houve jogo desde a chegada de JJ sem que Gabigol aparecesse de forma decisiva. No último domingo (21), o atacante demonstrou faro decisivo para, no limite do impedimento, aproveitar rebote dado por Cássio, após ótima defesa, para garantir o empate por 1 a 1 contra o .

Após o cotejo, o atacante dedicou o gol ao técnico português, que o orientou para ficar atento às movimentações da defesa corintiana: “antes do jogo, o Mister falou comigo. Falou, me orientou sobre isso. Falou que a linha deles sai rápido, a última linha na hora do escanteio, e eu fiquei bem atrás. Na hora que [Rodrigo Caio] cabeceou, vi um cara [Júnior Urso] na frente, e aí eu pude entrar e fazer o gol", disse para o Premiere FC. “Eu dedico ao gol a ele(Jorge Jesus) e a minha mãe que está fazendo aniversário hoje", completou mais tarde.

Dentre o total de nove gols marcados pelo Flamengo sob o comando do português, Gabriel participou diretamente de sete. Foram cinco tentos e as duas assistências dadas para Arrascaeta nos 6 a 1 sobre o .

Ainda saindo um pouco da área, criando jogadas e dando assistências, mas especialmente aparecendo cada vez mais como referência ofensiva, Gabigol tem sido o melhor símbolo positivo deste novo período do Flamengo. E já se coloca como um dos favoritos para ser artilheiro do Brasileirão: já foram oito gols, dois de diferença em relação a Everaldo, da .