Gabigol e Bruno Henrique: nunca uma dupla foi tão artilheira no Brasileirão

Atacantes do Flamengo passam dos 20 gols cada e fazem história com a camisa Rubro-negra

Após o título brasileiro e da Libertadores, Gabigol e Bruno Henrique podem ter mais tranquilidade nas últimas rodadas do Brasileirão para uma disputa entre eles: quem terminará em primeiro como artilheiro do campeonato nacional? Mas mesmo assim, a dupla já fez história: nunca dois jogadores de uma mesma equipe passaram dos 20 gols em uma mesma edição de Campeonato Brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Contando somente as edições de pontos corridos com 20 equipes (desde 2006), esta é a primeira vez que uma dupla consegue superar os 40 gols somados. Gabigol marcou 22 gols em 26 jogos, enquanto que Bruno Henrique tem 21 gols em 31 partidas. Faltando ainda três rodadas para o fim do campeonato, os atacantes do já balançaram as redes 41 vezes.

No ano, os números de Gabigol e Bruno Henrique são ainda mais impressionantes. O camisa 9 já tem 40 gols em 2019 e o camisa 27, depois do hat trick contra o Ceará, chegou aos 31 tentos na temporada.

Comparando Gabigol e Bruno Henrique com os demais times da Série A, vemos que eles tem mais gols que mais da metade dos times: Avaí (16), (21), (27), (27), (30), Ceará (34), (34), (34), (36), (39), (40), (40) e (40). Além disso, o tem os mesmo 41 gols da dupla do Flamengo.

A dupla que mais se aproximou dos flamenguistas foi Borges e Neymar com 36 gols, em 2011. O primeiro teve 23 gols naquele Brasileirão, enquanto que o camisa 10 do marcou 13 vezes.

Se emplacar dois jogadores tão artilheiros assim no mesmo ano já é difícil, fazer isso e ganhar o Brasileiro no mesmo é ainda mais. Tanto que isso aconteceu somente cinco vezes: Flamengo (2009 e 2019), São Paulo (2008), Cruzeiro (2014) e Corinthians (2015).

Na primeira edição com 20 times, em 2006, um trio de jogadores do mesmo time coseguiu chegar aos 40 gols. Schwenck (14), Cícero (13) e Soares (13) fizeram 40 dos 52 gols do naquele ano, colocando o time na sétima colocação do Brasileiro.

Mais artigos abaixo

Confira a lista das duplas artilheiras pelo mesmo time no Brasileirão:

2019: Gabigol (22) e Bruno Henrique (21) = 43 gols - Flamengo (campeão)

2018: Gabigol (18) + Rodrygo (8) = 26 gols -

2017: André (16) + Diego Souza (11) = 26 gols - Sport

2016: Fred (14) + Robinho (12) = 26 gols - Atlético-MG

2015: Vagner Love (14) + Jadson (13) = 27 gols - Corinthians (campeão)

2014: Moreno (15) + Goulart (15) = 30 gols - Cruzeiro (campeão)

2013: Dinei (16) + Biancucchi (11) = 27 gols -

2012: Bernard (11) + Jô (10) + Ronaldinho (10) = 31 gols - Atlético-MG*

2011: Borges (23) + Neymar (13) = 36 gols - Santos

2010: Jonas (23) + André Lima (11) = 34 gols -

2009: Adriano (19) + Petkovic (8) = 27 gols - Flamengo (campeão)

2008: Borges (16) + Hugo (14) = 30 gols - São Paulo (campeão)

2007: Acosta (19) + Felipe (10) = 29 gols -

2006: Schwenck (14) + Cícero (13) + Soares (13) = 40 gols - Figueirense*

*Em 2006 e 2012, três jogadores foram levantados por dois deles terem a mesma quantidade de gols.